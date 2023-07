Milan, Morata idea concreta per l'attacco: c'è l'offerta per Alvaro

MANOVRE ROSSONERE

L'attaccante spagnolo potrebbe arrivare per 12 milioni: al giocatore un contratto di quattro anni da circa 5 milioni

© Getty Images La pista Alvaro Morata prende quota per l'attacco del Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe avanzato un'offerta per la punta spagnola. Cifre alla mano si parla di 12 milioni all'Atletico Madrid e di un contratto di quattro anni da circa cinque milioni a stagione per il giocatore. Un colpo importante per puntellare il reparto con un 9 dal rendimento sicuro. Non un bomber di prima fascia da venti gol all'anno, certo, ma comunque un attaccante esperto, forte nel gioco aereo e in grado di agire anche da regista avanzato per far salire la squadra e dialogare con i compagni. Il profilo giusto da affiancare a Olivier Giroud senza spendere troppo.

Sfruttando la voglia del giocatore e della sua famiglia di tornare in Italia e la clausola inserita nell'ultimo rinnovo con l'Atletico, il Milan potrebbe infatti riportare lo spagnolo in Serie A sborsando, tra tasse e sconti, circa dodici milioni di euro. Una cifra decisamente abbordabile, a cui poi andrebbe aggiunto l'ingaggio del calciatore. Ma anche qui i rossoneri potrebbero avere la strada in discesa. Pur di vestire rossonero, infatti, Alvaro sarebbe pronto a ridursi lo stipendio e ad abbassare il costo complessivo dell'operazione. Attualmente l'ex Juve all'Atletico guadagna 6,5 milioni netti a stagione, ma al Milan sarebbe pronto ad accettare un contratto di quattro anni intorno ai 5 milioni di euro o anche qualcosa meno. Tutto con la possibilità inoltre di usufruire dei risparmi del Decreto Crescita, ipotesi su cui starebbero facendo delle verifiche i fiscalisti rossoneri per vagliare il quadro completo dell'affare.

Per l'attacco del Milan, dunque, Morata potrebbe essere una grande occasione. Economica e tecnica. Ma per piazzare l'affondo giusto per Alvaro c'è poco tempo da perdere. Sulle tracce dello spagnolo ci sono infatti anche altri club. Prima tra tutti la Juve, ancora alle prese con alcune valutazioni sul futuro di Vlahovic e pronta eventualmente a richiamare a Torino l'ex bianconero per rinforzare il reparto avanzato in caso di cessione del serbo. Sullo sfondo, inoltre, ci sarebbe anche la corte dell'Al Ettifaq. Ipotesi che per ora non sembra convincere molto l'attaccante, ma che a certe cifre potrebbe anche farlo vacillare se non dovessero sbloccarsi a breve altre situazioni. Soprattutto dalle parti di Milanello.