Milan, proposto scambio Scamacca-Origi: Dia pista calda per l'attacco

L'ex bomber del Sassuolo preferirebbe la Roma e i rossoneri avrebbero fatto un'offerta per la punta della Salernitana

© Getty Images In casa Milan continua il casting per l'attacco. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore i rossoneri avrebbero sondato nuovamente il terreno per Gianluca Scamacca proponendo al West Ham uno scambio con Divock Origi. Ipotesi respinta subito al mittente dal club inglese, disposto a cedere il giocatore al massimo in prestito con obbligo di riscatto per recuperare una parte dei 40 milioni investiti solo un anno fa. Situazione che sembra complicare la pista che porta all'ex Sassuolo e che avrebbe convinto Moncada & Co. a valutare attentamente anche la posizione di Boulaye Dia per puntellare il reparto.

Strategia in parte costretta anche dalla preferenza di Scamacca per la Roma. Soluzione che l'ex attaccante neroverde vedrebbe di buon occhio visto il possibile avvicinamento alla famiglia e la grande stima nei confronti di José Mourinho. Un incastro che prima però dovrebbe mettere d'accordo Tiago Pinto e il West Ham. I giallorossi, infatti, vorrebbero impostare l'operazione sulla formula del prestito con diritto di riscatto e i dettagli da limare in questa direzione sono ancora tanti. Ecco dunque che per Scamacca l'ipotesi Milan resta comunque valida, ma in secondo piano.

Soprattutto perché a Casa Milan nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Dia per affiancare Olivier Giroud in attacco. Dopo una grande annata, la Salernitana ha riscattato l'attaccante dal Villarreal versando 12 milioni e punta a realizzare un'importante plusvalenza vendendo il giocatore al miglior offerente. Secondo TuttoSalerno l'entourage dell’attaccante ha riferito alla Salernitana di due offerte ufficiali: della Fiorentina e del Milan. "Confermiamo le due offerte, se mettono sul tavolo 25 mln non possiamo fare molto. Il Milan è la più vicina" confermano fonti ufficiali.