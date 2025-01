Milan: Camarda va in prestito al Monza. Bologna-Calabria, pista calda

In casa Milan c'è da registrare anche il forte interesse del Bologna per Davide Calabria: il difensore è in scadenza a giugno e i rossoblù stanno pensando a lui per rinforzare la corsia di destra: pista molto calda. Rifiutata invece un'offerta dell'Aston Villa per Fikayo Tomori: il club inglese avrebbe proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma i rossoneri sembrano orientati a privarsi del difensore solo in caso di cessione a titolo definitivo.