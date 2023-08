Milan, per la difesa può arrivare Lenglet: il Barcellona vuole 10 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Ai rossoneri serve un centrale, il francese dei blaugrana fa gola e il prezzo è invitante

Il Milan è alla ricerca di un nome da regalare a Stefano Pioli per la difesa, col tecnico rossonero che al momento può contare su reparto ridotto all'osso con soli quattro centrali arruolabili. Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer, infatti, sono la base di partenza, ma il rischi di forfait in una stagione lunga e ricca di impegni è sempre dietro l'angolo, con la società di via Aldo Rossi che vorrebbe quindi aggiungere una pedina, soprattutto dopo la cessione di Gabbia al Villarreal. L'obiettivo sarebbe quello di prendere un giocatore giovane e di prospettiva, ma nelle ultime ore sono le occasioni di mercato a fare gola ai rossoneri, col nome di Clement Lenglet che è balzato in cima alla lista del club meneghino. In uscita dal Barcellona dopo il prestito al Tottenham, il francese sembrerebbe essere il profilo giusto per la difesa.

Rientrato in Catalogna da Londra al termina di una stagione con alti e bassi, il 28enne piace al club anche per il costo contenuto. Il Barcellona, che deve far cassa, valuta il francese attorno ai 10 milioni di euro e il profilo è uno di quelli che fa gola. Né troppo giovane, ma nemmeno troppo vecchio, Lenglet ha maturato una certa esperienza nel calcio europeo tra Ligue 1 (cresciuto nelle giovanili del Nancy), Liga (Siviglia e appunto Barça) e Premier League (Tottenham), oltre ad aver collezionato numerose presenze in Champions League.

Un profilo, quello del francese, che sarebbe quindi in linea con le aspettative del club rossonero che dalla tournée americana rientra in città consapevole di dover rinforzare un reparto che ha incassato troppi gol. Un guaio che Pioli spera di risolvere quanto prima, con la stagione ai nastri di partenza che vuole essere affrontata con mentalità vincente, annata in cui gli errori devono essere ridotti al minimo per puntare in alto in tutte le competizioni che vedranno i rossoneri protagonisti.

SFUMANO VELIZ E BELTRAN - E intanto il Milan è a caccia del vice Giroud, con diversi nomi sondati e una lista di mercato ricca. Ma essere usciti dall'elenco sono i due argentini Alejo Veliz e Lucas Beltran. Per il primo è fatto il passaggio al Tottenham, con gli inglesi che hanno convinto il Rosario Central andando ben oltre la clausola da 15 milioni e versando agli argentini 21 milioni. Beltran, invece, è virtualmente un nuovo giocatore del Benfica, con i lusitani che hanno pagato la clausola da 25 milioni al River Plate anticipando i rossoneri e anche la Fiorentina.

Al momento dunque per il ruolo di vice-Giroud (detto che Okafor può giocare anche da punta centrale) salgono le quotazioni di Lorenzo Colombo, che negli USA ha ben impressionato Pioli e potrebbe anche restare in rossonero per giocarsi le sue carte e il sogno Champions League.