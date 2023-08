Manovre rossonere

Iter formali avviati per il nuovo acquisto rossonero, ottavo rinforzo del mercato estivo

© Getty Images Il Milan accoglie Yunus Musah: il centrocampista classe 2002 è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito. Poi idoneità sportiva e infine firma del contratto, tutte procedure che precederanno l'attesissimo annuncio ufficiale. Una trattativa che ha tenuto banco per più di un mese, alla fine chiusa a 20 milioni più 1 di bonus, vincendo la resistenza del Valencia e del presidente Peter Lim.

Musah va a rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli: giocatore muscolare, compatto fisicamente ma duro e agonisticamente feroce. Le qualità tecniche sono discrete, non è un goleador ma la giovanissima età permetterà al tecnico rossonero di impostarlo come meglio crede in più ruoli. Andrà ad aggiungersi alla batteria delle mezze ali e dei mediani a disposizione. Ha ben quattro passaporti: statunitense, inglese, ghanese e italiano. Per il giocatore si tratta di un ritorno in Italia, paese in cui ha vissuto dai 6 agli 11 anni militando da bambino tra le fila del Giorgione, in Veneto.

