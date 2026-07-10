Milan, Gila fa le visite mediche

10 Lug 2026 - 08:50
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Mario Gila è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha completato la documentazione con la Lazio, il 25enne difensore spagnolo è arrivato a Milano e questa mattina svolgerà le visite mediche presso la clinica privata La Madonnina. L'accordo tra Milan e Lazio è stato trovato sulla base di 27 milioni di base fissa più 3 di bonus, Gila firmerà un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2031. Non è stato ancora ufficializzato il numero di maglia che Gila ha scelto per la sua avventura in rossonero. Alla Lazio utilizzava la numero 34, che l’anno scorso al Milan è stato scelta dal giovane Vladimirov, aggregato in Prima Squadra nelle ultime giornate di campionato.

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