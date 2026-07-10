Real Madrid su Brozovic: idea a parametro zero

10 Lug 2026 - 09:09
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Il Real Madrid ragiona su Marcelo Brozovic, rimasto svincolato dopo l'addio all'Al Nassr e proposto a José Mourinho come rinforzo d'esperienza per il centrocampo dei Blancos. Lo Special One stima l'ex Inter per intelligenza tattica, dote nel dettare i tempi della manovra e carisma. L'idea della dirigenza spagnola sarebbe quella di formalizzare un accordo di durata annuale, sfruttandone senza gravare troppo sul bilancio societario. L'unico punto interrogativo resta lo stato di forma del trentatreenne, reduce dal campionato arabo.

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