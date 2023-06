Milan, ecco Sportiello: quadriennale per il portiere, avrà la 57

Marco Sportiello è ufficialmente un giocatore del Milan. Dopo le visite mediche e il passaggio in via Aldo Rossi per la firma nella giornata di martedì 27 giugno, è arrivata anche l'ufficialità del colpo a zero per i rossoneri, con l'estremo difensore che arriva da svincolato dopo l'ultima stagione giocata con la maglia dell'Atalanta. Contratto quadriennale fino al 2027 per il portiere brianzolo che per l'avventura in rossonero ha deciso di vestire la maglia numero 57.