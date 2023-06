Milan-Zaniolo, la strada non è chiusa. L'agente: "Squadra perfetta, mercato lungo"

LA POSIZIONE

Claudio Vigorelli ha negato l'incontro col Galatasaray per il futuro del trequartista: "Sta bene a Istanbul, ma le offerte vanno valutate"

Zaniolo, possibile ritorno in Italia?



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tra i tanti nomi accostati al Milan per la prossima stagione quello di Nicolò Zaniolo è ricorrente. Il trequartista italiano, attualmente al Galatasaray, è un giocatore che interessa ai rossoneri e l'agente Claudio Vigorelli non ha escluso una trattativa futura, ma senza fretta. "Sta bene a Istanbul - ha precisato il procuratore -, ma se arriveranno offerte verranno valutate". Una di queste potrebbe essere quella del Milan: "Tatticamente sarebbe perfetta per lui, ma non voglio entrare in questo discorso".

Il Galatasaray sarà impegnato nel preliminare di Champions League dopo aver vinto il campionato turco: "Siamo concentrati su quello, ora Zaniolo terminerà le vacanze e poi inizierà a lavorare per quell'appuntamento. Non è vero che ho incontrato il club per parlare del futuro, ma il mercato è lungo e vediamo cosa succede".

Vigorelli ha tra gli assistiti anche Gnonto del Leeds, giocatore che come Zaniolo farebbe comodo al Milan per qualità e per un discorso di lista di tesserati da inserire nella lista Champions League: "Siamo concentrati sull'Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l'esperienza in Premier League fantastica l'idea sarebbe quella di continuare in quella direzione".