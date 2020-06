Milan, Maldini: "Donnarumma? Abbiamo il dovere di provare a tenerlo"

MILAN

"Donnarumma? Sul tavolo ci sono tante cose, il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio". Così il dt del Milan Paolo Maldini sul futuro del portiere rossonero prima della partita contro la Roma. "E' un simbolo e un giocatore che ha iniziato dal settore giovanile, a mio parere è il miglior portiere al mondo", ha aggiunto l'ex capitano rossonero ai microfoni di Dazn. Donnarumma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

Il Milan sarebbe già al lavoro per il prolungamento del contratto del portiere rossonero e a breve ci sarà un incontro con Gazidis. Si parla di un'offerta del club di 6 milioni a stagione, la stessa cifra che percepisce ora ma, per venire incontro alle richieste del suo agente Mino Raiola, possibile che il prolungamento sia breve e che nel nuovo accordo venga inserita una clausola rescissoria bassa che permetta al giocatore di cambiare maglia nel caso in cui il club non conquistasse la qualificazione in Champions. Per quanto riguarda Ibrahimovic, Maldini ha ammesso che "sono due situazioni diverse, visto che Ibra ha il contratto in scadenza".