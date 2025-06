Milan, Maignan si avvicina al Chelsea: pronta una nuova offerta

La volontà di Maignan di giocare in Inghilterra e di disputare ancora la Champions League hanno spinto il portiere rossonero ad accettare l'offerta del Chelsea, con il quale firmerà un contratto pluriennale. Il desiderio di Maresca sarebbe di averlo già a disposizione per il Mondiale per Club: per questo motivo bisogna fare in fretta, poiché il mercato dedicato chiude martedì 10 giugno. Le premesse affinché l'affare vada in porto in tempo ci sono, bisogna solamente limare gli ultimi dettagli.