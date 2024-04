Allenatore Milan: contatti con Conte, piace Lopetegui (ma attenzione alla Premier)

PANCHINA rossonera

L'ex Inter e Juve non si può escludere, così come lo spagnolo che però è dato come vicino al West Ham. Attenzione a Xavi e Sergio Conceição

La trattativa per portare Antonio Conte in rossonero è complessa ma i contatti e i sondaggi tra le parti proseguono. C'è poi l'anima esterofila della società, che valuta seriamente anche altri nomi. L'obiettivo di chi comanda nel Milan è quello di puntare su un allenatore che abbia una consistente esperienza internazionale, che sia in grado di valorizzare i giocatori a disposizione (dote che ormai sembra l'unica importante per un tecnico) e che faccia praticare alla squadra un calcio esteticamente di livello.

In cima alla lista ci sarebbe Julen Lopetegui anche perché si era parlato di un'intesa di massima per un contratto triennale a quattro milioni di euro a stagione. Il fatto che ci siano stati incontri e si sia arrivati a parlare di cifre concrete, però, non fa dello spagnolo l'unico candidato per il dopo Pioli e non a caso nelle ultime ore Tuttomercatoweb lo dà addirittura a un passo dal West Ham, che gli propone uno stipendio maggiore.

Lopetegui ha esperienza e ha saputo far praticare un calcio moderno alle sue squadre. Ha fatto molto bene nelle giovanili spagnole e nella Nazionale maggiore, umiliando, per esempio, l'Italia di Ventura in quello che sarà ricordato come il massacro del Bernabeu: un 3-0 che ha contribuito a far uscire gli azzurri dal mondiale del 2018. Poi ha vinto l'Europa League alla guida del Siviglia, contro l'Inter di Conte, e si è comportato bene in Premier, al Wolverhampton, prima che dissidi sul mercato lo convincessero a lasciare il club. Male invece al Porto, una stagione e mezza senza vincere titoli, malissimo al Real Madrid post Zidane, quattro mesi con una Supercoppa europea persa contro l'Atletico nel derby e blancos lasciati al nono posto prima dell'inevitabile esonero.

Ci sono comunque altri nomi che piacciono alla proprietà americana. Tutti, chi più chi meno, con le caratteristiche che hanno fatto sondare Lopetegui: da Xavi, libero dal contratto con il Barcellona a fine stagione a Tuchel, idem con il Bayern Monaco.

Piacciono anche Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, che sembra però destinato al Liverpool per il dopo Klopp, Sergio Conceição, del Porto, e Unai Emery, attuale guida tecnica dell’Aston Villa, con una grande esperienza internazionale.