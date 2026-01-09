Ligue 1, l'azzurro Koleosho primo acquisto invernale del Paris FC

Il Paris FC ha annunciato il suo primo acquisto nella sessione invernale di calciomercato: si tratta dell'attaccante italo-americano Luca Koleosho (21 anni), prelevato dal club inglese del Burnley. Arriva in prestito con opzione di riscatto. Formatosi all'Espanyol Barcellona, dove il Burnley lo ha prestato all'inizio di questa stagione, può giocare su entrambi i lati del campo. Nazionale italiano Under 21 e vincitore dell'Europeo Under 19 nel 2023 con l'Italia, Koleosho è "un giocatore offensivo molto veloce" e "parla francese", ha specificato il direttore sportivo Marco Neppe.