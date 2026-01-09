Logo SportMediaset

Mercato

Ligue 1, l'azzurro Koleosho primo acquisto invernale del Paris FC

09 Gen 2026 - 15:07
© Getty Images

© Getty Images

Il Paris FC ha annunciato il suo primo acquisto nella sessione invernale di calciomercato: si tratta dell'attaccante italo-americano Luca Koleosho (21 anni), prelevato dal club inglese del Burnley. Arriva in prestito con opzione di riscatto. Formatosi all'Espanyol Barcellona, dove il Burnley lo ha prestato all'inizio di questa stagione, può giocare su entrambi i lati del campo. Nazionale italiano Under 21 e vincitore dell'Europeo Under 19 nel 2023 con l'Italia, Koleosho è "un giocatore offensivo molto veloce" e "parla francese", ha specificato il direttore sportivo Marco Neppe.

16:04
Juve, spunta l'idea Carrasco: è l'alternativa a Chiesa
15:45
Lecce, ufficiale l'acquisto di Gandelman dal Gent
15:32
Lecce, colpo a centrocampo: è fatta per Sadik Fofana
15:07
Ligue 1, l'azzurro Koleosho primo acquisto invernale del Paris FC
14:22
Manchester City, arriva Antoine Semenyo