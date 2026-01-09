Manchester City, arriva Antoine Semenyo

Il Manchester City ha ingaggiato l'attaccante ghanese Antoine Semenyo dal Bournemouth per rafforzare il suo reparto offensivo in vista della corsa alla Premier League e alla Champions League. Semenyo ha segnato 10 gol ed è stato uno dei migliori attaccanti del calcio inglese in questa stagione. L'accordo, che si dice valga 65 milioni di sterline (circa 75 milioni di euro, ndr), darà filo da torcere al parco ali del City, che include già Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho e Oscar Bobb. Il ventiseienne Semenyo è stato accostato anche al Manchester United e al Liverpool. Ha trascorso due stagioni e mezzo al Bournemouth dopo essere arrivato dal Bristol City, squadra di seconda divisione.