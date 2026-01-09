Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Manchester City, arriva Antoine Semenyo

09 Gen 2026 - 14:22

Il Manchester City ha ingaggiato l'attaccante ghanese Antoine Semenyo dal Bournemouth per rafforzare il suo reparto offensivo in vista della corsa alla Premier League e alla Champions League. Semenyo ha segnato 10 gol ed è stato uno dei migliori attaccanti del calcio inglese in questa stagione. L'accordo, che si dice valga 65 milioni di sterline (circa 75 milioni di euro, ndr), darà filo da torcere al parco ali del City, che include già Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho e Oscar Bobb. Il ventiseienne Semenyo è stato accostato anche al Manchester United e al Liverpool. Ha trascorso due stagioni e mezzo al Bournemouth dopo essere arrivato dal Bristol City, squadra di seconda divisione.

Ultimi video

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

01:11
Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

01:19
Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

00:48
MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

00:41
Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

00:42
Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

I più visti di Mercato

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:04
Juve, spunta l'idea Carrasco: è l'alternativa a Chiesa
15:45
Lecce, ufficiale l'acquisto di Gandelman dal Gent
15:32
Lecce, colpo a centrocampo: è fatta per Sadik Fofana
15:07
Ligue 1, l'azzurro Koleosho primo acquisto invernale del Paris FC
14:22
Manchester City, arriva Antoine Semenyo