Milan, l’ipotesi Ziyech si raffredda: per la porta Cragno o Sportiello

MANOVRE ROSSONERE

Attesa per gli esami di Maignan, intanto il recupero di Saelemaekers allontana l’esterno marocchino del Chelsea

Dopo i nuovi esami strumentali per Maignan, il Milan deciderà se affondare o meno sul portiere. Riflessioni in coso ma di sicuro nella seconda parte della stagione i dirigenti rossoneri in caso di tempi lunghi per il recupero completo di Mike vorrebbero incorporare nella rosa uno tra Sportiello o Cragno da affiancare a Tararusanu e Mirante. Anche l'attacco non sta benissimo: Origi è da valutare, Giroud è spremuto da un Mondiale che lo ha visto protagonista fino alla fine, mentre Ibrahimovic quasi certamente non sarà pronto prima di febbraio.

Nonostante il quadro poco rassicurante, Pioli nel breve può giocarsi le carte De Ketelaere e Rebic adattati al ruolo di falso 9. L'aver ritrovato Saelemaekers e tra un po' anche Messias sta invece frenando l'ipotesi Ziyech: il talento marocchino continua a piacere ai campioni d'Italia ma dopo l'exploit al Mondiale l'esterno del Chelsea ora - attraverso il suo entourage - chiede non più 3 ma 4 milioni per vestire la maglia rossonera nei prossimi 6 mesi, per una richiesta salariale annuale di 8 milioni per le eventuali altre stagioni.

Pretese eccessive e non percorribili se si pensa che per convincere Leao a rinnovare, il talento più puro tra i rossoneri, il Milan è pronto al massimo a spingersi a 7 netti per i prossimi 4 anni. Di sicuro le ultime parole del portoghese ("sono focalizzato sul Milan, penso al Milan e ho un contratto col Milan che è un top club con una grande storia") hanno alimentato un cauto ottimismo.

Discorso diverso sul prolungamento di Bennacer, dove ormai tra domanda e offerta ballano solo 500.000 euro. Il rinnovo di Ismael è a un passo.

Vedi anche Milan Milan, gli auguri di Cardinale: "Torniamo al vertice del calcio europeo"