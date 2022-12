Milan, Ibrahimovic si allena a Natale e scherza: "Auguri alle vostre mogli"

"Buon Natale a voi e alle vostre mogli". In attesa di tornare in campo col Milan, il suo recupero procede senza intoppi e potrebbe rientrare tra fine gennaio e inizio febbraio, Zlatan Ibrahimovic si allena anche il giorno di Natale e sui social si mostra in grande forma. Addominali scolpiti e muscoli ben in vista per l'attaccante rossonero, che morde il freno ma non vuole rischiare nulla: "Miglioro ogni giorno, ma occorre pazienza".