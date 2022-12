Leao rassicura i tifosi: "Altri campionati? Ora concentrato al 100% sul Milan"

LA SVOLTA

Il portoghese si vede ancora in rossonero: "Sono in un top club". Un po' più vicino l'accordo per il rinnovo

© Getty Images Il futuro di Rafa Leao sta preoccupando i tifosi del Milan, ma l'attaccante portoghese lancia segnali tranquillizzanti in merito al complicato rinnovo del suo contratto. “Esperienze in un nuovo campionato? Sì, in futuro… ma ora sono concentrato al 100% sul Milan. Sono in un top club e sono sotto contratto, mi piace anche la città di Milano. Quest’anno ho visto molte partite, mi piace l’Arsenal, credo che giochi molto bene”, ha detto a RDP Africa.

Parole che arrivano nei giorni in cui si susseguono le voci sulla sua sempre più probabile permanenza in rossonero. Anche in Spagna, dove il nome di Leao è spesso accostato ai top club della Liga, sono convinti che l'anno prossimo vestirà ancora la maglia del Milan. Il club campione d'Italia sembra essere disposto ad accettare le richiesta di 7 milioni di euro a stagione. In più, potrebbe aiutarlo anche nel pagare la multa allo Sporting Lisbona, seppure con modalità ancora tutte da chiarire.

Sta di fatto che la vicenda potrebbe condurre a un lieto fine, con il Milan che avrebbe ormai deciso di accontentare la sua stella per evitare di perderla prima del tempo.