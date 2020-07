Milan, l'agente di Szoboszlai: "Futuro? Niente è deciso, non c'è fretta"

LE PAROLE

Dominik Szoboszlai è destinato a diventare il primo colpo rossonero dell'era Rangnick, ma al momento il suo agente preferisce prendere tempo: "La maggior parte dei tornei europei sta andando avanti e il mercato aprirà solo a settembre, quindi non c'è fretta - le sue dichiarazioni riportate dai media ungheresi - Sebbene sia nell'interesse di tutti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla e prendere la decisione migliore. L'obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera".

La verità è che tra il giocatore e il Milan l'accordo c'è già, così come c'è intesa tra il club di proprietà del fondo Elliot e il Salisburgo, che lo lascerà partire dopo il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro, versabili in tre anni. Per mettere tutto nero su bianco si attende solo l'ufficialità dell'arrivo di Ralf Rangnick, che dovrebbe avvenire dopo la fine del campionato di Serie A, quindi indicativamente intorno al 3 agosto.

Anche lo stesso sterno ungherese, nel frattempo, ha cercato di smarcarsi dalle tante voci che sono circolate sul suo conto: "Leggo troppi articoli, sto pensando a riposare e non voglio avere troppo a che fare con le ipotesi sul mio futuro - ha detto - Mi arrivano tante notizie, alcuni dei miei conoscenti mi hanno chiamato per sapere se quelle voci sono vere, ma ho risposto di leggere tutto l’articolo e poi più avanti lo sapranno. Per ora non penso al futuro, adesso sento il bisogno di riposare".