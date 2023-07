Milan, l'Arabia Saudita rovina i piani per l'attacco? Morata in pericolo come Icardi 

GRANDI PERICOLI

Le maxi-offerte dei club sauditi per gli obiettivi dell'attacco spaventano Furlani: in ballo cifre rilevanti

Tra il Milan e la nuova punta, quella tanto richiesta da Pioli per far respirare Olivier Giroud, c'è di mezzo l'Arabia Saudita. Sì perchè diversi club asiatici, quelli stanno facendo razzia in Europa da settimane, hanno puntato Alvaro Morata e Mauro Icardi, due obiettivi della coppia Furlani-Moncada. Il primo è un obiettivo concreto, realistico, l'altro invece più sussurrato. E pure suggestivo. Riportare l'ex Inter a Milano, questa volta sull'altra sponda del Naviglio, sarebbe un colpo mediatico non banale. E a spingere in tale direzione è Wanda Nara, procuratrice di Maurito.

I rossoneri stanno valutando più piste, ed è facile imbattersi nella concorrenza di società appartenenti alla massima divisione calcistica saudita: per Morata, ad esempio, presente anche sul taccuino della Roma, è piombato sia l'Al-Tawwon (offerti alla punta 120 milioni di euro netti tre anni), sia l'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard. Cifre importanti, ma al momento il classe 1992 sembra nicchiare. Una buona notizia per il Milan, il quale dovrebbe approfondire il discorso con l'Atletico Madrid proprio in questa settimana. Il primo obiettivo del club meneghino è conoscere l'entità della clausola dello spagnolo con i Colchoneros che, secondo indiscrezioni, sembra oscillare tra i 10 e i 30 milioni di euro.

E poi c'è Icardi, più che altro una suggestione in questa fase. Il 30enne ha appena vinto il titolo in Turchia col Galatasaray, salvo poi fare ritorno a Parigi. Col Psg è sotto contratto fino al 2024. A spingere per un ritorno in Italia, precisamente a Milano, è Wanda Nara, la sua procuratrice, che pochi giorni fa ha lasciato poco spazio all'immaginazione: "Sia che io e Mauro torneremo in Italia: è un paese dove eravamo e saremo sempre felici". Anche qui però ecco spuntare l'Al-Shabab con un biennale da 80 milioni di euro al giocatore e 20 al Psg per il cartellino. Insomma l'Arabia Saudita non dà tregua al Milan, che già deve fare i conti con un budget non infinito e l'esigenza di mettere mano a più reparti della rosa da consegnare a Pioli per la prossima stagione.

