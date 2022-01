Milan, l'agente di Botman conferma: "Non si muove dal Lille, poi vedremo in estate"

PARLA L'AGENTE

Nikkie Bruinenberg: "Il club francese non lo ha mai messo in vendita. I rossoneri lo seguono, ma vedremo a fine stagione"

Sven Botman non sarà un nuovo difensore del Milan già da gennaio. Niente di nuovo, ma l'ulteriore conferma dell'interesse concreto da parte del club rossonero è arrivata direttamente dall'agente del giocatore olandese, Nikkie Bruinenberg: "Il Milan è una delle società interessate, ma nessun club ha fatto l'offerta giusta al Lille anche perché non volevano venderlo". Discorsi rimandati di qualche mese: "Vedremo dove giocherà la prossima estate".

Non è una parola fine sul discorso di mercato anche perché quella era già stata messa da Paolo Maldini da diversi giorni, ma la conferma che il Milan ci ha provato: "C'è stato molto interesse su Botman - ha confermato l'agente a Voetbal International -, ma nessuno è riuscito a convincere il Lille offrendo la cifra richiesta, anche perché di fatto non c'era. Semplicemente non vogliono venderlo ora".

Botman dunque resterà in Ligue 1: "E' in un bellissimo club, è campione di Francia e gioca la Champions League. Sicuramente non è un disastro rimanere al Lille". La situazione però è in divenire nei prossimi mesi e si parla anche di un'offerta rifiutata del Newcastle: "I Magpies come il Milan sono club interessati, ma adesso è presto per dire dove giocherà Botman la prossima estate".