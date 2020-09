Milan, il Lione prova a chiudere per Paquetà

MANOVRE ROSSONERE

Lucas Paquetà è fuori dal progetto Milan e adesso sembra essere arrivato il momento del suo addio. Sul brasiliano ha messo gli occhi da tempo il Lione, che, stando a quanto viene confermato in Francia, avrebbe già deciso di puntare forte sul rossonero. L'operazione sta entrando nel vivo visto che il club transalpino sta chiudendo con il Penarol per Facundo Pellistri, cosa data ormai per fatta, e può concentrarsi sull'ex Flamengo.

Detto che ci sarebbe già l'accordo totale con Paquetà, a Milano si aspettano un'offerta da almeno 20/22 milioni di euro per non effettuare una minusvalenza. Molto, però, dipende dalle entrate dell'OL, che ha messo sul mercato Aouar e Depay per fare cassa. Anche per questo non è da escludere la possibilità di chiedere al Milan un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, magari in base alla qualificazione in Champions League come successo con il Siviglia per Suso.

Sta di fatto che dalla cessione di Paquetà potrebbero arrivare i soldi per l'acquisto a titolo definitivo del difensore centrale richiesto da Pioli, altrimenti si dovrà optare per un prestito o un'operazione low cost. Nella ultime ore si sono fatti i nomi di Rudiger e Nastasic, in alternativa al sogno Milenkovic.