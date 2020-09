Milan, nome nuovo per la difesa: il Chelsea offre Rudiger 

CACCIA AL DIFENSORE

La positività al Covid-19 di Duarte rende ancora più impellente in casa Milan l'acquisto di un difensore centrale, visti gli anche gli infortuni di Romagnoli e Musacchio. Il nome nuovo è una vecchia conoscenza del campionato italiano, Antonio Rudiger, che il Chelsea è disposto a cedere in prestito con diritto di riscatto. Il tedesco potrebbe entrare in un pacchetto unico con Bakayoko.

Il sogno di Maldini rimane Milenkovic, ma la Fiorentina non molla e servono 40 milioni di euro. Un'operazione che potrebbe essere imbastita solo con la cessione di Lucas Paquetà: nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a guadagnare una ventina di milioni di euro, partirebbe la caccia a un centrale per un'operazione a titolo definitivo. i francesi, però, devono prima vendere uno tra Aourar e Depay per racimolare i soldi per chiudere l'operazione per il brasiliano. Matija Nastasic, 27enne serbo dello Schalke 04, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina (2011-2012) è, invece, la soluzione low-cost e last-minute proposta dall'agente Ramadani.