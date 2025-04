Clamoroso dalla Spagna: il Real aperto alla cessione di Rodrygo

L'indiscrezione del famoso programma spagnolo El Chiringuito rivela che nella sessione estiva di calciomercato se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente, il Real Madrid aprirebbe alla cessione del brasiliano. Per i blancos, quindi, l'estate potrebbe portare cambiamenti non solo in panchina con il più che probabile arrivo di Xabi Alonso al posto Ancelotti destinato ad assumere il ruolo di CT del Brasile, ma anche in campo con la possibile uscita di uno dei punti fermi delle ultime stagioni delle merengues.