Troppi alti e bassi, il Milan riflette su Conceiçao: Ibra e le idee in vista del futuro

In casa Milan non c'è modo che torni il sereno in maniera definitiva. I continui alti e bassi della squadra in campo minano anche la posizione dell'allenatore di turno: Fonseca prima e Conceiçao adesso. L'ex centrocampista dell'Inter, che ha iniziato l'avventura rossonera regalando subito un trofeo a gennaio, è già da settimane sotto osservazione. Per carità, non c'è all'orizzonte nessun esonero immediato. Ma nemmeno si può dare per scontata una sua permanenza al termine della stagione. Decideranno i risultati e altri fattori.