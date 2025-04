Wirtz-Bayern Monaco, c'è l'accordo verbale: ora la trattativa con il Leverkusen

Secondo quanto svelato da Footmercato, Il Bayern Monaco e Florian Wirtz hanno raggiunto un accordo verbale in vista della sessione estiva di calciomercato. Il nazionale tedesco è nel mirino dei maggiori top club europei, in particolare i bavaresi, il Real Madrid e il Manchester City che non si è arreso e vuole ancora il classe 2003. Quando il Bayern avrà finalizzato l'intesa con l'entourage del giocatore dovrà iniziare la trattativa con il Bayer Leverkusen proprietario del cartellino, che chiede oltre 150 milioni di euro per lasciarlo partire. Il contratto di Wirtz scadrà il 30 giugno 2027.