Milan, Moncada: "Contenti di Conceiçao. Nuovo ds? Abbiamo già una struttura importante"

"Conceiçao? Siamo molto contenti. Il mister ha lavorato tanto in 3 mesi: ha portato una metodologia e un'intensità importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme". Così Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ai microfoni a Dazn nel pre partita della partita di Venezia. "Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti. Vincere trofei è importante per noi, per un club come il Milan: vogliamo vincere la Coppa Italia, è l'unica chance per arrivare in Europa", ha detto Moncada.