Milan, Ibrahimovic: "Cardinale vuole che si spenda di più ma io dico di spendere quello che serve"

MILAN

L'ex fuoriclasse svedese alla presentazione di Emerson Royal: "Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi"

© Getty Images In casa Milan è il giorno della presentazione di Emerson Royal. Accanto al brasiliano in conferenza stampa c'è Zlatan Ibrahimovic. "Prima di iniziare voglio dare benvenuto al Black Panther Emerson Royal: lo seguiamo da tanto ma lo abbiamo portato al momento giusto. Giocatore fisico, offensivo e difensivo: gioca con tanta intensità e tanta grinta - ha dichiarato il Senior Advisor del club rossonero -. Con Emerson diventiamo ancora più forti. Lui era uno degli obiettivi che abbiamo prefissato da inizio mercato e finalmente oggi è qua. Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi". Su Cardinale: "Gerry è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare".

Ibrahimovic ha fatto il punto sul mercato del Milan, a partire dalla questione Kalulu. "Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra. Emerson ha avuto una grande voglia di venire".

Possibili altri due colpi prima della chiusura del mercato. "Non significa che arriveranno altri due giocatori. Per costruire un mondo non c'è solo chi entra. Poi vediamo. Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Sempre con profili che cerchiamo".

Un rinforzo potrebbe arrivare ancora in difesa. "Quello che vogliamo costruire è una squadra compatta. Offensivamente siamo compatti e forti, non vedo qualche movimento. Parte difensiva con Emerson, Pavlovic... Poi vediamo, forse c'è spazio per qualcosa di extra. Stiamo lavorando".

L'altro sarà a centrocampo (Fofana sempre il preferito). "Può essere: vogliamo costruire una squadra più compatta possibile".

Parole al miele per Silvio Berlusconi. "Quando parliamo di Silvio Berlusconi è una persona a cui tengo tanto. La prima volta che sono venuto al Milan mi ha dato la felicità: ho avuto tanta stima della persona. Mi spiace che non ci sia più ma rimane sempre nella nostra memoria. Stasera giochiamo il Trofeo Berlusconi, un tributo per lui. Provo sempre a portare e trasmettere quello che mi ha insegnato lui: per me era un grande e siamo qui grazie a lui, era il Milan. Tutti hanno rispetto e gratitudine verso di lui".

