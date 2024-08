Mercato, aperto l'asse Milan-Juve: dopo Kalulu anche Chiesa?

mercato

La trattativa tra i due club per il francese è a un passo dalla chiusura, ma potrebbe non essere l'unica: si parla anche di Milik e McKennie

A pochi giorni dall'inizio del campionato la sorpresa Pierre Kalulu, che è a un passo dal trasferirsi a Torino in prestito oneroso a 3.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 e in bianconero guadagnerà circa 2.5 milioni netti all'anno, ha aperto un vero e proprio asse di mercato tra Juventus e Milan, che negli ultimi giorni della sessione estiva potrebbe regalare altre sorprese e portare tre giocatori della Vecchia Signora a fare il percorso inverso e vestirsi di rossonero.

Il nome più caldo al momento è quello di Federico Chiesa, ormai separato in casa alla Juve per motivi di contratto che scade nel 2025: il toscano negli ultimi giorni è stato proposto al Milan, che però per ora ha declinato specialmente per la richiesta di 6 milioni di stipendio da parte del giocatore. La Juve lo valuta circa 15 milioni e se l'azzurro dovesse abbassare le pretese salariali potrebbe essere un colpo last minute per il Diavolo.

Tra le recenti chiacchiere tra i due club è spuntato anche il nome di Weston McKennie, anche lui in scadenza nel 2025 e anche lui in partenza da Torino. L'americano è stato proposto al Milan direttamente dai bianconeri, ma per ora la priorità dei rossoneri per il centrocampo è Youssouf Fofana, che ieri non è stato convocato dal Monaco per l'amichevole col Barcellona e continua a chiedere la cessione. Se il club francese però non dovesse mollare (continua a chiedere almeno 25 milioni) il Diavolo potrebbe virare su McKennie e prendere il francese l'anno prossimo a parametro zero.

Infine l''ultima idea sul tavolo è quella di Arek Milik, che attualmente sta recuperando da un infortunio e che la Juventus sembrerebbe intenzionata a tenere come vice Vlahovic, ma il polacco non è certo incedibile e davanti a un'offerta interessante potrebbe partire. Non è un segreto che il Milan stia cercando un vice Morata e l'ex Napoli potrebbe essere tra gli obiettivi, ma prima il Diavolo dovrebbe trovare un sistemazione per Jovic.

