Milan-Ibrahimovic, accordo per il rinnovo a un passo: si attende l'annuncio

PASSI AVANTI

Milan e Zlatan Ibrahimovic avanti insieme. Il rinnovo del contratto del centravanti svedese è sempre più vicino e le parti hanno fatto importanti passi avanti nelle ultime ore, avvicinandosi e lasciando intravedere la fumata bianca. Le cifre dell'operazione non sono cambiate, si parla di 6 milioni di euro complessivi per un anno, ma sono state modificate le condizioni, abbassando i bonus e alzando la parte fissa. L'annuncio è atteso nel giro di poco tempo.

Dopo giorni di stallo con le posizioni di Milan e Ibrahimovic ferme nelle proprie richieste, è stata una mossa del club rossonero a smuovere le acque. Pur mantenendo ferma l'offerta a 6 milioni di euro, il passettino mosso dal Milan è stato quello di alzare leggermente la parte fissa dell'accordo abbassando di contro quella legata ai bonus. Mossa che è stata apprezzata da Ibrahimovic e dal suo entourage, tanto da trovare un accordo che verrà ratificato dopo gli ultimi dettagli da sbrigare.

Ibrahimovic non si è presentato al raduno per la nuova stagione in attesa di capire la situazione, ma l'annuncio del rinnovo sembrerebbe ormai una questione di poche ore, così come il ritorno a Milanello dello svedese.