Milan-Hojlund, lo United apre al prestito: ora palla al giocatore

La novità delle ultime ore è che i Red Devils, sondati dal Milan attraverso intermediari, hanno aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad almeno 50 milioni anche perché due stagioni fa l'attaccante era stato pagato ben 70 milioni più di 10 di bonus. A ogni modo Tare e Furlani hanno incassato l'apertura degli inglesi e ora devono procedere a parlare l'entourage di Hojlund, sin qui ancora non contattato direttamente (ma attenzione a possibili svolte a inizio settimana prossima). Una decina di giorni fa il classe 2003 aveva detto di voler restare ma l'affare Sesko non era ancora caldo e se a stretto giro di posta lo United gli comunicasse ufficialmente di non puntare più su di lui, lo scenario potrebbe cambiare velocemente.