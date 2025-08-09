Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre rossonere

Milan-Hojlund, lo United apre al prestito: ora palla al giocatore

Gli inglesi chiedono un maxi-riscatto ma ascoltano offerte anche in prestito con diritto, l'ex Atalanta riflette sul suo futuro

09 Ago 2025 - 12:12

Era abbastanza prevedibile che un profilo come Rasmus Hojlund, che in Serie A aveva lasciato buoni ricordi nonostante la sola stagione giocata con l'Atalanta (34 presenze e dieci gol nel 2022/23 quando aveva solo 19 anni), tentasse i club italiani visto che il Manchester United sembra avere altri piani su di lui come conferma l'acquisto di Sesko per 85 milioni di euro. Il danese nel corso delle settimane è stato accostato soprattutto a Inter e Roma ma ora è il Milan quello che sta valutando con più convinzione la pista, in alternativa a Dusan Vlahovic per il quale la Juve continua a chiedere una cifra per il cartellino (25 milioni di euro) che non convince i rossoneri.

La novità delle ultime ore è che i Red Devils, sondati dal Milan attraverso intermediari, hanno aperto alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad almeno 50 milioni anche perché due stagioni fa l'attaccante era stato pagato ben 70 milioni più di 10 di bonus. A ogni modo Tare e Furlani hanno incassato l'apertura degli inglesi e ora devono procedere a parlare l'entourage di Hojlund, sin qui ancora non contattato direttamente (ma attenzione a possibili svolte a inizio settimana prossima). Una decina di giorni fa il classe 2003 aveva detto di voler restare ma l'affare Sesko non era ancora caldo e se a stretto giro di posta lo United gli comunicasse ufficialmente di non puntare più su di lui, lo scenario potrebbe cambiare velocemente.

Una pista da tenere monitorata perché ad Allegri serve un giocatore da affiancare a Gimenez in attacco e, se Vlahovic non si sbloccasse, Hojlund potrebbe diventare la prima scelta rossonera.

Leggi anche

Modric: "Milan speciale, non vedo l'ora di giocare il derby. A quasi 40 anni ho ancora dei sogni"

milan
hojlund
manchester united

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Milan

Milan, ora serve un attaccante: Hojlund primo nome, scelta la formula. E Vlahovic...

Dalla Germania: accordo totale tra il Newcastle e Thiaw. Il Milan tratta ma vuole almeno 30 mln

Milan, se Thiaw parte cambiano le strategie: rispunta Leoni. Si allontana la cessione di Musah

Il Milan spinge per Hojlund: lo United prende Sesko e potrebbe liberarlo. Sullo sfondo c'è la Roma

Ardon Jashari: 36 milioni

Milan, Jashari nella top 10 degli acquisti più cari: ma spesso è andata male...

Dopo Jashari il Milan vuole Athekame: si tratta con lo Young Boys per chiudere in fretta

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:17
Galatasaray su Ederson, manca l'accordo con il Manchester City
12:11
Manchester United, ecco Sesko: contratto fino al 2030
Sebastiano Esposito
11:18
Sebastiano Esposito, il Cagliari torna in vantaggio sul Parma
Malick Thiaw - Difensore
10:00
Milan, atteso il rilancio per Thiaw: a quota 40 milioni può partire
09:10
Juve, Gatti: "Conte mi voleva al Napoli ma...."