Milan, il tecnico del Fulham frena sul riscatto di Chukwueze: "Non è il momento di parlarne, c'è tempo"

Lo stesso Chukwueze ha poi parlato ai canali ufficiali del club, ripartendo dalla sua doppietta nel rocambolesco ko per 5-4 contro il Manchester City e sottolineando il suo ottimo rapporto con la piazza e con lo stesso Silva: "I tifosi sono fantastici, li adoro. Loro mi vogliono bene, ma penso che sia più io a volerne a loro. È stato fantastico che siano rimasti anche sul 5-1 fino ai minuti finali della partita. Meritavano di meglio, meritano più amore e sicuramente più vittorie. Meritano di essere al top perché penso che siano tifosi fantastici. Anche sul 5-1 hanno continuato a crederci, cantavano, urlavano, ci hanno spinto molto. Sono contento della mia forma attuale. La cosa più importante per me è l’allenatore che mi sprona e mi fa stare sul pezzo. Che io giochi 10, 20 o 30 minuti non conta, devo sempre dare il massimo per aiutare la squadra".