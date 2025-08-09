Manchester United, ecco Sesko: contratto fino al 2030

Benjamin Sesko è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Il 22enne sloveno, arrivato dal Lipsia, ha firmato fino al 2030. A renderlo noto sono i Red Devils che hanno annunciato la firma dell'attaccante tramite il proprio sito.
