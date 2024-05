Milan-Giroud, addio vicino: annuncio alle 16, il francese verso la MLS

Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare alle 16: Olivier Giroud a fine stagione non sarà più un giocatore del Milan. Ad annunciarlo dovrebbe essere lo stesso centravanti francese ai canali ufficiali del club, confermando le voci degli ultimi mesi che lo vedevano senza rinnovo e lontano dall'Italia. Nel video postato su Instagram si vede Giroud dire: "Io sono qua per..." per poi sfumare: un'attesa che verrà chiarita alle 16. Nel suo futuro c'è la Major League Soccer e la costa statunitense che si affaccia sul Pacifico. In attesa dell'annuncio, Giroud dovrebbe vestire la maglia del Los Angeles FC da luglio.