Milan, giornata decisiva per i contratti di Maldini e Massara

MILAN

Ultimo giorno prima della scadenza dei contratti del d.t. e del d.s. rossoneri, i possibili motivi di questo ritardo

Ci siamo, il 30 giugno è arrivato ed è l'ultimo giorno di contratto del d.t. e del d.s. del Milan, grandi artefici dello scudetto vinto solo poco più di un mese fa. Da mezzanotte Maldini e Massara saranno liberi di firmare con altre squadre e non potranno più operare sul mercato per conto dei rossoneri. Le firme che da settimane sembrano scontate non sono ancora arrivate, da più parti continua a filtrare ottimismo, ma tra i tifosi rossoneri cresce l'ansia e si alimentano i dubbi per una situazione che appare decisamente poco chiara: perché questo ritardo? Quali sono i motivi di un eventuale braccio di ferro tra le parti?

Da settimane ogni giorno sembra quello buono per i rinnovi di contratto, tutti i protagonisti in causa hanno espresso la volontà di voler continuare gli uni con gli altri, ma se si è arrivati all'ultimo giorno utile evidentemente qualcosa non va, ci sono dei dettagli da limare che forse non sono proprio dettagli.

Di certo il passaggio di proprietà, processo avviato con il signing e in attesa di chiudersi con il closing tra settembre e ottobre, come era prevedibile ha rallentato le cose, ma perché si è arrivati addirittura all'ultimo giorno?

Secondo La Gazzetta dello Sport lo scoglio su cui si sarebbe arenata la trattativa sarebbe la 'questione autonomia' che Paolo Maldini vorrebbe gli fosse riconosciuta dalla nuova proprietà: il direttore dell'area tecnica vorrebbe avere l'ultima parola su tutte le questioni che riguardano l'ambito tecnico e quindi sostanzialmente sul calciomercato.

E a proposito del mercato, il rischio, considerati anche i problemi di fuso nelle comunicazioni tra Milano e New York con Elliott, è che si potrebbe anche andare avanti con le trattative oltre la scadenza dei contratti, il che evidentemente non farebbe altro che rallentare la campagna acquisti dei rossoneri, già beffati per Botman e Sanches, che si ritroveranno lunedì per iniziare la nuova stagione.

Vedi anche Milan Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg