Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg

Dopo Sven Botman, il Milan potrebbe perdere il secondo obiettivo di mercato: Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, nel mirino della società rossonera dallo scorso inverno, stando a quanto filtra dalla Francia avrebbe deciso di accettare la corte del Paris Saint-Germain preferendola a quella del Milan anche per il prossimo arrivo in panchina di Galtier al posto di Pochettino. Ai rossoneri non resterebbe che tentare un rilancio, ma la volontà del giocatore farebbe la differenza.