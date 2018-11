Milan, Galliani vota Ibra: "E' un trascinatore"

22/11/2018

Zlatan Ibrahimovic è stato uno degli ultimi grandi acquisti di Adriano Galliani al Milan. E ora, a otto anni di distanza, l'ex ad rossonero "consiglia" nuovamente Zlatan. Sia per il bene della Serie A, sia per il bene del Milan. "Credo che tutti i campioni alzino il livello del campionato. L'operazione Cristiano Ronaldo ha fatto bene al trend del campionato italiano e lo farebbe pure Ibrahimovic - ha spiegato -. Zlatan è un giocatore straordinario e un trascinatore dei suoi compagni".

Concentrato sul Monza, Galliani fatica a parlare di Milan, ma interrogato sulla possibilità che i destini di Ibra e dei rossoneri possano incrociarsi nuovamente, non si sottrae a qualche considerazione. "Ogni stella di questi livelli che viene in Italia fa salire il valore del campionato italiano", ha spiegato a Rai Radio 1 Sport l'ad del Monza, sottolineando l'importanza che avrebbe il ritorno in Serie A del bomber svedese. "Sono legato a Ibrahimovic, in quei due anni abbiamo vinto uno scudetto, una supercoppa Italiana e siamo arrivati secondi nella stagione successiva", ha proseguito. Un feeling che ancora accende i ricordi e suona quasi come un consiglio ai nuovi dirigenti del Milan. Galliani "vota" Ibra.