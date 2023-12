Milan, Gabbia rientra: è il primo rinforzo di gennaio. Poi un altro colpo dietro

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri hanno bisogno di due centrali. Nel mirino anche un centrocampista e un attaccante

Sarà Matteo Gabbia il primo rinforzo del Milan nella finestra invernale del mercato. Non una faccia nuova in casa rossonera: con l'ok del Villarreal Furlani riporterà in anticipo a Milanello il 24enne di Busto Arsizio, finito in Spagna lo scorso agosto con la formula del prestito secco annuale. Il classe 1999, che aveva spinto per andare via con l'obiettivo di trovare più spazio, non si è opposto al ritorno. Pioli lo avrà quindi disponibile già per il prossimo 7 gennaio a Empoli, ossia il primo impegno ufficiale in campionato dopo la riapertura del calciomercato.

Vedi anche Milan Milan sotto pressione, Ibra consulente...dalla spiaggia: che rovesciata a Miami!

In estate l'asse Milano-Villarreal era stato molto caldo: oltre a Gabbia, era stato al centro dei discorsi pure Chukwueze, poi finito dalle parti di Via Aldo Rossi. Dopo pochi mesi ecco i due club nuovamente seduti al tavolo: gli iberici, nelle scorse ore, hanno dato via libera all'addio del centrale, impiegato in tredici gare stagionali tra campionato ed Europa League. Gabbia è solo il primo dei due colpi che Moncada metterà a segno per la difesa. I nomi in ballo? Kiwior dell'Arsenal (ex Spezia), Mukiele del Psg, Badiashile del Chelsea, Lenglet dell'Aston Villa (ma di proprietà del Barcellona), Kehrer del West Ham e Kelly del Bournemouth (in scadenza a giugno con gli inglesi). Si punta a un prestito con diritto di riscatto.

MILAN, MUSAH ANCORA A PARTE: SASSUOLO PIU' LONTANO

Yunus Musah si è allenato ancora a parte stamane in quel di Milanello. Col passare delle ore quindi, si fa più complicato il suo rientro sabato in occasione della sfida in casa al cospetto del Sassuolo. Il centrocampista salterebbe così la terza partita di fila a causa di un affaticamento. Contro i neroverdi di Berardi in difesa dovrebbe esserci la coppia Kjaer-Simic, con Theo Hernandez pronto a spostarsi centralmente in caso di emergenza. A centrocampo confermato Bennacer.