Milan sotto pressione, Ibra consulente...dalla spiaggia: che rovesciata a Miami!

MILAN

Lo svedese non ci sarà sabato col Sassuolo così come accaduto col Monza subito dopo l'annuncio della firma nel nuovo ruolo

Esattamente 4 anni fa, il 27 dicembre del 2019, Zlatan Ibrahimovic annunciava il suo ritorno al Milan. Una seconda volta in rossonero che avrebbe aperto la strada al 19esimo scudetto. Adesso lo svedese è un 'semplice' consulente del club meneghino: a volerlo fortemente Gerry Cardinale in un accordo più ampio. Certo, intorno al suo ruolo c'è un velo di mistero: venerdì scorso era a Salerno assieme alla squadra, non sarà così invece il prossimo 30 dicembre in occasione di Milan-Sassuolo nonostante il delicato periodo vissuto da Calabria e compagni.

Vedi anche Milan Pioli ha tre partite per restare in sella: si prova a convincere Conte ad arrivare in corsa

In questi giorni Zlatan è a Miami: ci ha tenuto a farlo sapere lui stesso, postando un video che lo ritrae impegnato in spiaggia con tanto di rovesciata a due passi dal mare. Il 42enne di Malmoe, sempre in grande forma, non starà quindi sempre col gruppo squadra come diversi tifosi speravano per ribaltare una stagione che ha preso una brutta piega (ieri sono ripresi gli allenamenti dopo la breve pausa natalizia). Possibile anche che Ibra non abbia potuto dire no a impegni presi prima della firma con RedBird. Per rivederlo a Milanello comunque c'è tempo. E chissà se il suo supporto sarà più costante sul mercato, visto che i movimenti in vista della finestra invernale sono già iniziati.