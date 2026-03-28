Milan: fatta per Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, domenica le visite. Arriverà a giugno

Il Milan mette a segno un colpo per l'attacco del futuro: è fatta per Andrej Kostic, il gioiello montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado. La dirigenza rossonera non si è arresa di fronte al muro alzato dai serbi a gennaio con la richiesta di 10 milioni di euro e ha bloccato il giocatore per giugno, quando arriverà a titolo definitivo con un'operazione da tre milioni di euro più bonus. Intanto domenica mattina sono previste le visite mediche. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 e inizialmente sarà aggregato a Milan futuro con l'obiettivo di convincere Allegri a portarlo in prima squadra.