Milan: fatta per Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, domenica le visite. Arriverà a giugno
Il giocatore classe 2007 del Partizan Belgrado arriverà a giugno a titolo definitivo
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Il Milan mette a segno un colpo per l'attacco del futuro: è fatta per Andrej Kostic, il gioiello montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado. La dirigenza rossonera non si è arresa di fronte al muro alzato dai serbi a gennaio con la richiesta di 10 milioni di euro e ha bloccato il giocatore per giugno, quando arriverà a titolo definitivo con un'operazione da tre milioni di euro più bonus. Intanto domenica mattina sono previste le visite mediche. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 e inizialmente sarà aggregato a Milan futuro con l'obiettivo di convincere Allegri a portarlo in prima squadra.
Il profilo
Nato a Podgorica il 16 gennaio 2007, Kostic è approdato a Belgrado nell'estate scorsa per poco più di un milione di euro dopo una lunga permanenza tra le fila del Buducnost Podgorica, sua città natale. Alto un metro e novanta e capace di giocare sia come prima punta che come seconda, in questa stagione Kostic ha messo a segno 11 gol in 34 partite. Kostic fa parte del giro della nazionale montenegrina, dove gioca nell'Under 21. In Serbia Kostic viene paragonato a Dusan Vlahovic, con cui condivide l'agente, Darko Ristic.