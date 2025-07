La Cremonese ha sorpassato il Pisa nella corsa ad Alessio Zerbin. I lombardi sono pronti a versare subito 250 mila euro al Napoli per il prestito oneroso con diritto di riscatto a quota 3 milioni di euro, bonus inclusi. Lo riferisce Matteo Moretto. In caso di salvezza scatterebbe l'obbligo di riscatto per il club neo-promosso in Serie A.