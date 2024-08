Milan, ecco il nuovo terzino: fatta Emerson Royal, 15 mln al Tottenham più bonus

TERZO COLPO

Il brasiliano è il terzo colpo di questa sessione estiva del mercato. Adesso c'è da affondare per il centrocampista

© Getty Images Il Milan ha finalmente il suo nuovo terzino. Dopo un lungo inseguimento i rossoneri hanno chiuso la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal. Per assicurarsi il brasiliano i rossoneri verseranno nelle casse degli Spurs circa 15 milioni di euro: presto l'ex Barcellona sarà in città per visite mediche e firma. Si tratta del terzo colpo dell'estate dopo Strahinja Pavlovic e Alvaro Morata. Il prossimo obiettivo sarà quello di regalare un centrocampista a Fonseca: il primo nome resta sempre quello di Youssouf Fofana del Monaco, corteggiato pure dal Manchester United.

Poi, prima di sferrare gli ultimi attacchi sui fronti Samardzic e Abraham, Moncada dovrà fare spazio in rosa: per ingaggiare il centravanti in uscita dalla Roma deve partire Jovic, mentre a centrocampo serve una cessione. Adli è il candidato principe seguito da Bennacer che ha nel contratto una clausola d'uscita da 50 milioni di euro.