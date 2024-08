Milan, Pavlovic si presenta: "Darò il 200% ogni giorno"

LA CONFERENZA

Prima conferenza da rossonero per l'ex difensore del Salisburgo: "Ibra fondamentale per convincermi a venire qui, Stam per me è un eroe"

Oggi a casa Milan è il giorno di Strahinja Pavlovic e prima della conferenza dell'ex Salisburgo a presentare il nuovo difensore di Fonseca è stato Zlatan Ibraihimovic: "Pavlovic era il giocatore perfetto secondo il nostro team di scout. Lo abbiamo seguito per un bel po’, alla fine eravamo tutti convinti. È un giocatore aggressivo di piede sinistro, nella nostra difesa c’era solo Theo di piede sinistro. Ha l’atteggiamento giusto, che vogliamo. Serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è giusto per questa squadra. Piace tanto a Fonseca, è giovane e ha tanti margini di crescita. Ha esperienza in Champions League e calcio internazionale. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui. Sono sicuro al 200% che sarà tra i preferiti dei tifosi. È uno che in ogni duello entra col cuore, i tifosi lo sentono quando dai il 200% e lo dico da ex calciatore. Benvenuto al Milan, Strahinja Pavlovic".

Quanto è stato importante Ibra per convincerti a venire al Milan? "E' stato fondamentale per me. Dopo il primo contatto ha capito subito che il Milan è un grande club. Più parlavo con Zlatan e più mi convincevo a venire qui. Ho capito quanto mi volevano".

Che difensore sei? "Sono un giocatore aggressivo. Devo ancora parlare con il mister, io sono qui per fare quello che mi chiede. Difesa a tre o quattro cambia poco per me. Sono qui per dare il 200%".

Hai parlato con qualche giocatore serbo? "Ho parlato con diversi giocatori serbi che giocano in Italia. Venire in Italia è la scelta giusta per me in questo momento. In Italia posso migliorare tanto".

Chi è il tuo idolo del passato del Milan? "Ho scelto il 31 che è il numero che avevo già al Salisburgo. Poi ho saputo che qui lo aveva indossato Stam che per me è sempre stato un eroe. Molti ci paragonano, sicuramente per i capelli (ride, ndr), ma a parte questo abbiamo entrambi grande aggressività".

Con chi vi giocherete lo scudetto? "In Italia ci sono squadre eccellenti, c'è grande concorrenza per lo scudetto. Il confronto con l'Inter? Ho parlato con tanti tifosi, c'è grande rispetto tra i due club. Questo è bello".

In cosa puoi migliorare al Milan? "Ogni giorno si deve migliorare e imparare. Non so in cosa di specifico posso migliorare, ma posso dire che darò tutto ogni giorno".

Come stai fisicamente? "Mi sento in forma, sto bene. Mi sono già allenato a Milanello, mi sono allenato bene anche al Salisburgo".

Quali sono i tuoi sogni ora che sei al Milan? "Quando arrivi un grande club come il Milan i sogni sono grandi".

Cosa pensi di Milanello? "È tutto positivo da quando sono arrivato. È un sogno che si avvera. Milanello è bellissimo, tutti mi stanno aiutando. Anche la città mi piace, anche se sono qui da poco tempo".

Il fatto che tu sia mancino cosa può portare al Milan? "Da mancino è un vantaggio perché non ci sono altri difensori mancini".

Hai visto qualche partita del Milan dell'anno scorso? "Sì ne ho viste diverse. Ho visto i gol subiti. Tutta la squadra deve lavorare in attacco e in difesa. Serve avere compattezza".

Di cosa devono avere paura i tuoi avversari? "Basta che mi guardino, come ha detto Ibra (sorride, ndr)".

Puoi fare anche altri ruoli? "Quando ero più giovane ho fatto anche altri ruoli. Avevo un allenatore che mi utilizzava in vari ruoli e questo mi è servito".

Cosa puoi portare in una partita come il derby? "Ho giocato il derby di Belgrado. Ero giovanissimo e ho imparato subito cosa vuol dire gestire la pressione in gare così".

Sei emozionato che presto sentirai i cori dei tifosi? "Sono felice. Voglio entrare in campo e far vedere a tutti i miei pregi. Spero di essere in grado di far vedere chi sono e che i tifosi apprezzeranno il mio modo di giocare".

DOMANI TOCCA A MORATA

Il Milan è pronto ad accogliere Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, dopo aver concluso le vacanze in famiglia, è sbarcato oggi pomeriggio a Linate per cominciare la sua nuova avventura rossonera. Nelle scorse ore ha scritto sui social di non vedere l’ora di iniziare con la nuova squadra, con cui a breve avrà il primo contatto a Milanello: domani lo spagnolo verrà presentato alla stampa.