Milan, ecco Giampaolo: l'allenatore è a Milano per chiudere la trattativa

13/06/2019

Marco Giampaolo è pronto a iniziare l'avventura sulla panchina del Milan. Il tecnico della Sampdoria è a Milano per incontrare il dt rossonero Paolo Maldini e sbrigare le ultime formalità per poter annunciare ufficialmente l'accordo. Giampaolo rescinderà dal club blucerchiato e firmerà un contratto biennale (con opzione per il terzo) con il Milan da due milioni di euro a stagione. Chiusa la questione, il Milan potrà iniziare a fare mercato.

Nonostante i tanti rinvii, le ipotesi e i depistaggi, quello tra il Milan e Marco Giampaolo è un matrimonio lavorativo che non è mai stato veramente in discussione e presto diventerà ufficiale. Il tecnico abruzzese è arrivato a Milan per incontrare la società rossonera per le questioni burocratiche, ma - stando alle ricostruzioni - avrebbe già iniziato ad operare da allenatore rossonero dando il suo benestare alla trattativa per l'acquisto di Krunic dall'Empoli.



Lo stesso Giampaolo ha completato le pratiche per la rescissione consensuale dalla Sampdoria con il ds blucerchiato Osti ed è pronto a legarsi al Milan per due anni con opzione per la terza stagione, per una cifra vicina ai due milioni di euro a stagione.