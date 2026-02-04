Bari, Stabile e De Pieri: "Orgogliosi di giocare in biancorosso"

"La salvezza del Bari rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita": così il nuovo acquisto del club, l'attaccante Giacomo De Pieri (scuola Inter) ha presentato la sua sfida in biancorosso dopo la prima parte della stagione alla Juve Stabia, intervenendo nella conferenza stampa di presentazione al San Nicola. "Sono contento - ha aggiunto - di essere qua e di essere utile alla causa. Tutti i nuovi acquisti del mercato di riparazione sono pronti a dare il massimo. Ho esordito in Champions con l'Inter: una esperienza spettacolare, un sogno per tutti i ragazzini che iniziano a giocare a calcio. Devo un enorme grazie alla società e al tecnico Simone Inzaghi".