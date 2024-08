Milan e Roma provano a trovare l'intesa per lo scambio Abraham-Saelemaekers  

MANOVRE ROSSONERE

I giallorossi chiedono un conguaglio a favore, Fonseca e De Rossi spingono per la riuscita dell'operazione

Tammy Abraham sembrava destinato al West Ham, ma il suo stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus e l'abbondanza in attacco, ha spinto gli inglesi a fare un passo indietro. Per questo la Roma si ritrova con un giocatore da piazzare e al quale De Rossi non pare intenzionato a concedere molta fiducia dopo l'arrivo di Dovbyk e la permanenza di Dybala. Così, nelle ultime ore si è riaccesa l'idea che porterebbe l'inglese al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di una prima punta e non certo per l'infortunio di Morata.

Il fatto è che i sostituti dello spagnolo non convincono del tutto Fonseca, in primis Jovic. Non sarà una sua eventuale uscita, comunque, a fare spazio ad Abraham. Roma e Milan, infatti, sono al lavoro per provare a concretizzare uno scambio tra Abraham e Alexis Saelemaekers, un altro che finora è rimasto ai margini del progetto del nuovo Diavolo, nonostante sia di rientro da una bella stagione al Bologna.

In particolare, c'è da quantificare la valutazione dei due giocatori, con i giallorossi che chiedono un conguaglio economico a favore ancora da quantificare. Se si troverà l'accordo, allora l'affare potrebbe chiudersi proprio nelle ultimissime ore del mercato. Da una parte Fonseca avrebbe il suo vice Morata, dall'altra De Rossi si libererebbe di un problema e andrebbe a rinforzare il battaglione degli esterni.