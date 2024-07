Morata: "Se torno in Italia al Milan? Vediamo, ora mi godo la vittoria"

LE PAROLE

L'attaccante della Spagna dopo il trionfo: "La cosa più bella che è mi è successa nella mia carriera"

Spagna, è qui la festa































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "In questo Europeo mi sono messo i vestiti da muratore, non ho fatto tanti gol e grandi giocate ma ho lavorato come fossi un tifoso. Questa è la cosa più bella che è mi è successa nella mia carriera. Così un sorridente Alvaro Morata dopo la conquista del titolo di campione d'Europa con la Spagna. "Se mi vedrete in Serie A? Al Milan? Vediamo. Ora è il momento di festeggiare e di goderci tutto questo", ha detto alla Rai. Morata ha poi raccontato un aneddoto prima della gara: "Chiellini mi ha detto di alzarla, la coppa. Io volevo chiedergli quanto pesa la coppa ma per scaramanzia non l'ho fatto".

E ancora ai media spagnoli: "Ringrazio le persone che hanno creduto in noi fin dal primo momento. Spero che siate orgogliosi di questa nazionale e di tutto ciò che verrà in futuro, ragazzi molto giovani. Quando ho alzato la coppa ho pensato a tutti i momenti della mia vita, da quando ho iniziato fino ad arrivare in nazionale. Tutti mi hanno insegnato delle cose. Se non fosse stato per l'aiuto di Iniesta e Bojan, non avrei giocato questo campionato europeo. Voglio ringraziarli".