Milan, è Harder l'attaccante per Allegri: accordo raggiunto, domani le visite mediche

Classe 2005, danese, Harder è cresciuto nelle giovanili del Nordsjælland, club con cui ha segnato 27 gol in 24 partite con la maglia dell'Under 19. Viste le ottime prestazioni, il club danese aveva deciso di promuoverlo in prima squadra facendolo debuttare il 4 giugno 2023: Harder era subentrato nei minuti finale della sfida di Superligaen pareggiata 0-0 contro il Vibor. Promosso definitivamente in prima squadra e individuato come erede di Gyokeres (che questa estate è passato all'Arsenal), l'attaccante ha messo a segno in totale 9 goal e 4 assist in 43 partite.