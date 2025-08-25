Inter, Chivu: "Mercato? Manca ancora qualche giorno"
Cristian Chivu ha preferito rimandare ai prossimi giorni ogni discorso sul mercato. "Sono un po' scarico e vuoto dopo la partita, vorrei parlare della partita. Manca ancora qualche giorno, avremo tempo per discutere", ha detto il tecnico dell'Inter.
