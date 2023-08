Milan, De Ketelaere piace all'Atalanta: si lavora sulla formula

MILAN

L'idea del club bergamasco è quella di tentare il colpo sulla base di un prestito con diritto di riscatto

© Getty Images L'Atalanta fa sul serio per Charles De Ketelaere. Dopo l'anno complicato in rossonero, il belga è ormai fuori dal progetto di Stefano Pioli e la Dea sta cercando di trovare la soluzione giusta per convincere Furlani e Moncada a cedere il giocatore con l'obiettivo di rilanciarlo e di utilizzarlo per puntellare la trequarti. Nel dettaglio, il club bergamasco starebbe lavorando per arrivare a un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri invece preferirebbero solo un prestito oneroso con ingaggio tutto a carico dell'Atalanta. Formule differenti su cui le parti starebbero provando a raggiungere un'intesa. Nei prossimi giorni, infatti, sarebbero in programma nuovi contatti per valutare la situazione e fare nuove considerazioni.

Sul fronte De Ketelaere, dunque, in casa Milan qualcosa si muove anche in Italia dopo alcuni contatti col PSV e Real Sociedad. La Dea starebbe cercando di convincere il giocatore a rimettersi in gioco e il Milan ad accettare una buona offerta per rivalutare il calciatore ed eventualmente battere cassa nella prossima stagione limitando i danni sull'investimento importante fatto solo un anno fa.

Una situazione che ancora deve trovare il giusto equilibrio tra le parti, ma che sembra ben avviata. Almeno sotto il profilo dei primi contatti. Il club bergamasco è molto interessato al calciatore e al giusto prezzo l'operazione potrebbe essere messa a segno. Resta da trovare la formula in grado di accontentare tutti e da capire le reali intenzioni del belga, ormai chiuso al Milan dai nuovi arrivi e dalle prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative dell'anno scorso.