De Ketelaere, contatti col PSV: il Milan riflette sul prestito con diritto

MILAN

Dopo una sola stagione in rossonero, il belga potrebbe ripartire dall'Olanda per provare a rilanciarsi

© Getty Images Dall'Olanda arrivano novità sul futuro di Charles De Ketelaere. Dopo un solo anno complicatissimo in rossonero, il belga a breve potrebbe infatti liberare l'armadietto a Milanello. Stando a ed.nl, il PSV Eindhoven sarebbe tornato a bussare alla porta del Milan per l'ex Bruges e avrebbe registrato un piccolo passo avanti nella trattativa. Nel dettaglio, dopo aver respinto al mittente la prima richiesta rossonera di 28/30 milioni per il cartellino giocatore, il club olandese avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto. Ipotesi su cui, dopo gli ultimi colpi di mercato, Furlani e Moncada starebbero facendo alcune attente riflessioni vista la situazione del giocatore ormai fuori dai progetti di Stefano Pioli e la necessità di sfoltire un po' la rosa.

Vedi anche Mercato Milan, mercato in uscita: il futuro di Rebic, Origi e gli altri

Cifre alla mano, per ora non si conoscono ancora i dettagli economici della proposta del PSV per Charles De Ketelaere, ma l'impressione è che qualcosa si stia muovendo in casa Milan sulla questione. Il club olandese avrebbe infatti aumentato la pressione sui dirigenti rossoneri e riallacciato i rapporti con l'entourage del giocatore per capire gli eventuali margini dell'operazione per quanto riguarda l'ingaggio e presentare il progetto tecnico di Peter Bosz.

Vedi anche Mercato Milan, con Xavi Simons al Psg può sbloccarsi la partenza di De Ketelaere

Mosse che sembrano indirizzare chiaramente i piani del PSV, intenzionato a sostituire Xavi Simons proprio con l'ex Bruges arrivato a Milano nell'estate scorsa per 35 milioni. Oltre a impostare la trattativa da un punto di vista economico, del resto, il club olandese sembra voler puntare tutto sulla voglia di rivalsa del calciatore dopo la stagione deludente in rossonero. Dettaglio che potrebbe dare la spinta giusta a un eventuale trasferimento e liberare un po' di spazio in rosa al Milan in un reparto piuttosto affollato dopo i nuovi arrivi dal mercato. Il PSV non molla De Ketelaere. Il Milan riflette sul da farsi.